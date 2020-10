Colleferro | beccato con 35 dosi di marijuana pronte per lo spaccio | in manette 33enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 24 ottobre 2020) Rimane alta l’attenzione dei Carabinieri della Compagnia disul fronte della repressione del fenomeno dellodi droga, soprattutto tra i più giovani. I militari della Stazione di Labico, nel corso di un servizio per la circolazione stradale, hanno arrestato undel luogo, con l’accusa di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. I Carabinieri di Labico hanno, quindi, predisposto mirati controlli nel corso dei quali hanno controllato il giovane a bordo della propria autovettura trovandolo in possesso di 35 grammi digià suddivisa in altrettante bustine con un bilancino di precisione portatile. Ilè stato portato in caserma e, successivamente, sottoposto agli arresti domiciliari. All’esito del ...