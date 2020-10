Avezzano, si muore in ambulanza e in macchina (Di domenica 25 ottobre 2020) Dieci morti – tre ieri, quattro l’altro ieri e tre giovedì – nell’istituto «Don Orione» che accoglie decine di pensionati, alcuni anche molto malati. Una sorta di mattanza. Una delle ospiti, che si era aggravata, è persino morta sull’ambulanza, dopo ore di attesa, per mancanza di posti in ospedale. Un uomo, di 72 anni, è poi deceduto, in macchina, in attesa del ricovero. NELLE ULTIME ORE, la situazione ad Avezzano, a causa del coronavirus, si è fatta drammatica. Il neo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 25 ottobre 2020) Dieci morti – tre ieri, quattro l’altro ieri e tre giovedì – nell’istituto «Don Orione» che accoglie decine di pensionati, alcuni anche molto malati. Una sorta di mattanza. Una delle ospiti, che si era aggravata, è persino morta sull’, dopo ore di attesa, per mancanza di posti in ospedale. Un uomo, di 72 anni, è poi deceduto, in, in attesa del ricovero. NELLE ULTIME ORE, la situazione ad, a causa del coronavirus, si è fatta drammatica. Il neo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

