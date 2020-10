Andrà tutto bene? Il virus non se ne va da solo | sconfiggerlo sta alle nostre azioni

Leggi su tpi

(Di sabato 24 ottobre 2020) “Andrà” è lo slogan che ha accompagnato milioni di italiani nei mesi più complessi della pandemia di Corona. Confesso che ho sempre provato un certo fastidio per questo slogan: non per la buona volontà di un’Italia che sarebbe uscita migliore dopo migliaia di morti e contagi e mesi di limit, né per i lenzuoli dipinti, i video e le immagini sui social che da mesi ci accompagnano. La ragione del personale fastidio verso la frase “andrà” è quella sua passività implicita, come se 60 milioni di italiani dovessero limitarsi a pazientare aspettando che il Coronaper qualche ragione svanisca. No, ilnon svanisce da ...