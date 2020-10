Uomini e Donne, Ida Platano ha un nuovo amore? La verità della dama (Di venerdì 23 ottobre 2020) Dopo un lungo silenzio e un addio inaspettato Ida Platano, ex dama di Uomini e Donne e protagonista di una tormentata storia con Riccardo Guarnieri, è tornata a parlare di sé ma soprattutto della sua vita privata. Ida si è lasciata andare e in una nuova intervista resa al magazine di Uomini e Donne ha voluto spiegare cosa succede nella sua vita, ma soprattutto il perché dell’addio a Riccardo. Secondo alcuni rumors la Platano avrebbe un nuovo flirt, una frequentazione ancora non chiara dove si presume che la dama abbia definitivamente messo una pietra sopra al rapporto con Riccardo, relazione durata a lungo dove i due non sono riusciti a trovare il modo di comprendersi e comunicare. ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) Dopo un lungo silenzio e un addio inaspettato Ida, exdie protagonista di una tormentata storia con Riccardo Guarnieri, è tornata a parlare di sé ma soprattuttosua vita privata. Ida si è lasciata andare e in una nuova intervista resa al magazine diha voluto spiegare cosa succede nella sua vita, ma soprattutto il perché dell’addio a Riccardo. Secondo alcuni rumors laavrebbe unflirt, una frequentazione ancora non chiara dove si presume che laabbia definitivamente messo una pietra sopra al rapporto con Riccardo, relazione durata a lungo dove i due non sono riusciti a trovare il modo di comprendersi e comunicare. ...

lauraboldrini : Il #SakharovPrize per la libertà di pensiero va all’opposizione democratica in #Bielorussia. Un riconoscimento im… - matteosalvinimi : #Salvini: Bertolaso è uno dei nomi emersi sul tavolo del centrodestra. Per Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli, f… - Mov5Stelle : “I soldati e le soldatesse di questa guerra sono le donne e gli uomini che lavorano negli ospedali, nei servizi ess… - Notiziedi_it : Gemma gelosa di Biagio a Uomini e Donne: “fai il polipo con tutte” | Video Witty Tv - Notiziedi_it : Tina a Uomini Donne, cactus e cornacchia per Gemma Galgani | Video Witty Tv -