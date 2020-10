Un ricercatore olandese dice di aver scovato la password Twitter di Trump | era “Maga2020!”

Leggi su wired

(Di venerdì 23 ottobre 2020) (foto: Andrew Harrer/Bloomberg)Il profilodel presidente degli Stati Uniti Donaldè stato oggetto di un’analisi di sicurezza da un esperto che in soli 5 tentativi ha indovinato ladel profilo: era “Maga2020!”. Davvero, non scherziamo: Victor Gevers,di sicurezza per la Gdi Foundation e presidente dell’Istitutoper la divulgazione delle vulnerabilità, ha raccontato al giornale de Volkskrant diimpiegato solo 5 tentativi per indovinare lausata da, segnalando poi la vulnerabilità della sicurezza dell’account presidenziale.. Lausata dal tycoon era nientemeno che ...