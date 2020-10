“Telemaco? Dopo quello che è successo…”. In diretta lo scoop che farà male a Guenda. Lei è al GF Vip e non sa nulla (Di venerdì 23 ottobre 2020) La relazione tra Guenda Goria e Telemaco Dell’Aquila continuerà a tenere banco anche nella puntata di questa sera del Grande Fratello Vip. Ne è sicuro Fulvio Abbate, ex concorrente del reality da poco eliminato. Nel corso di Mattino 5 lo steso Abbate ha lanciato uno scoop: “Credo che Telemaco si sia sentito abbastanza infastidito da alcune considerazioni fatte da Guenda. Quindi aspettiamoci un polverone”. Una frase molto forte quella dello scrittore siciliano che è stata così commentata da Federica Panicucci, conduttrice del programma: “Per essere uno non avvezzo al gossip oggi hai buttato una bomba”. Abbate ha riportato alcune considerazioni di Telemaco, l’uomo che Guenda Goria sta frequentando al di fuori dalla casa e che Maria Teresa Ruta ha avuto modo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020) La relazione traGoria e Telemaco Dell’Aquila continuerà a tenere banco anche nella puntata di questa sera del Grande Fratello Vip. Ne è sicuro Fulvio Abbate, ex concorrente del reality da poco eliminato. Nel corso di Mattino 5 lo steso Abbate ha lanciato uno: “Credo che Telemaco si sia sentito abbastanza infastidito da alcune considerazioni fatte da. Quindi aspettiamoci un polverone”. Una frase molto forte quella dello scrittore siciliano che è stata così commentata da Federica Panicucci, conduttrice del programma: “Per essere uno non avvezzo al gossip oggi hai buttato una bomba”. Abbate ha riportato alcune considerazioni di Telemaco, l’uomo cheGoria sta frequentando al di fuori dalla casa e che Maria Teresa Ruta ha avuto modo ...

