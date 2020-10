Real Madrid | guai per Jovic | l’attaccante rischia sei mesi di carcere

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Lukafino a seidiper aver violato le norme anti Coronavirus:per l’attaccante delLukapotrebbere fino a seidia causa della violazione delle norme anti Coronavirus avvenuta neiscorsi con il rientro a Belgrado, in Serbia, e le numerose partecipazioni a feste con amici. Come riportato dall’agenzia Tanjug, il Tribunale dovrà decidere se confermare l’accusa mossa dal pubblico ministero nei confronti dell’attaccante del. Leggi su Calcionews24.com

Real Madrid in compagnia di Getafe e Cadiz. È pure vero che siamo solo agli inizi, che l'assenza di pubblico pesa forse ulteriormente sulle grandissime Real e Barca, e che le attenuanti posso essere ...Luka Jovic rischia fino a sei mesi di carcere per aver violato le norme anti Coronavirus: guai per l’attaccante del Real Madrid Luka Jovic potrebbe rischiare fino a sei mesi di carcere a causa della ...