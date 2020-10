Pjanic: «Juve-Barcellona? Ecco cosa mi ha scritto Agnelli dopo il sorteggio» (Di venerdì 23 ottobre 2020) Miralem Pjanic, centrocampista del Barcellona, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport in vista del match con la Juve di Champions League Tuttosport ha intervistato Miralem Pjanic, proponendone un’anteprima del pezzo che uscirà domani sul giornale. Queste le sue parole sulla sfida di mercoledì tra Juve e Barcellona. Juve-Barcellona – «Era una cosa che sognavo, ma impossibile quasi. Quando ho visto poi il sorteggio, mi sono detto: “Cavolo, siamo lì!”. Ero molto contento, felice di ritrovare il club che tengo veramente tanto a cuore, ho ricevuto subito tanti messaggi. Uno anche del Presidente: “Bentornato a casa”. Sono veramente molto ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Miralem, centrocampista del, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport in vista del match con ladi Champions League Tuttosport ha intervistato Miralem, proponendone un’anteprima del pezzo che uscirà domani sul giornale. Queste le sue parole sulla sfida di mercoledì tra– «Era unache sognavo, ma impossibile quasi. Quando ho visto poi il, mi sono detto: “Cavolo, siamo lì!”. Ero molto contento, felice di ritrovare il club che tengo veramente tanto a cuore, ho ricevuto subito tanti messaggi. Uno anche del Presidente: “Bentornato a casa”. Sono veramente molto ...

