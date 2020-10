Napoli esplode contro il lockdown | scoppia la guerriglia urbana

Leggi su iltempo

(Di sabato 24 ottobre 2020) Un migliaio di persone sono scese in strada aper manifestare davanti alla sede della Regione Campaniail coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino eilvoluto dal presidente Vincenzo De Luca. Ben presto la protesta si trasforma in: la folla radunata in Largo San Domenico Maggiore raggiunge via Santa Lucia, dove si trova la sede della Regione Campania. E lì si consumano gli scontri con la polizia in tenuta antisommossa, lancio di lacrimogeni da entrambe le parti, e lancio di petardi. Diversi i fermati. Nei disordini è stata aggredita anche una troupe di Skytg24. Operatore e giornalista sono stati rincorsi per i vicoli e malmenati.