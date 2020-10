“Lockdown a Natale già deciso Non ci sono treni dal 13 dicembre” La scoperta in rete spaventa l’Italia Cosa viene fuori

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Lombardia, Campania e Lazio sigià blindate e non escludono un ulteriore giro di vite. La Sicilia del presidente Nello Musumeci, che ieri ha dichiarato la quinta zona rossa dell’isola, sta pensando di fermare gli arrivi come la Sardegna. I contagi crescono e la paura di un nuovo lockdown aumenta. A fare un quadro della situazione, il governatore della Lombardia Attilio Fontana che stamani ha visto riaprire l’ospedale Covid di Fiera di Milano. ‘Se con i provvedimenti che stiamo assumendo e che abbiamo assunto in questi giorni il contagio dovesse rallentare, non necessariamente fermarsi, ma rallentare, si potrebbe probabilmente evitare. Se l’impennata dovesse continuare può darsi che si preda un provvedimento diverso”. Così il governatora ha risposto a Sky Tg24 che gli ha chiesto se un lockdown sia evitabile.Fontana ...