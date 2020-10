Liliana Segre, la Lumsa le conferisce la laurea honoris causa in Relazioni internazionali (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il 26 ottobre, anniversario della fondazione dell'Ateneo, si svolgerà a Roma la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico 2020-2021, un appuntamento tradizionale della comunità accademica ... Leggi su leggo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il 26 ottobre, anniversario della fondazione dell'Ateneo, si svolgerà a Roma la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico 2020-2021, un appuntamento tradizionale della comunità accademica ...

FrancescoBonif1 : Il 16 ottobre di 77 anni fa i nazisti rastrellarono il ghetto ebraico di Roma.Di oltre mille deportati,solo in 16 t… - diocesivicenza : New Video!! Giovani, oggi, protagonisti “Cari ragazzi, tocca a voi. Prendete per mano i vostri genitori, i vostri p… - Gigithebeast1 : RT @Micol_Manzo: “L'indifferenza è più colpevole della violenza stessa. È l'apatia morale di chi si volta dall'altra parte: succede anche o… - Agenparl : Università LUMSA conferisce la laurea honoris causa alla Senatrice Liliana Segre in occasione dell'inaugurazione de… - newsbiella : Dalla senatrice Liliana Segre un pensiero dedicato alla Fucina Territoriale Biellese -