Laura Pausini, la rivelazione spaventa i fan: ecco la sua crisi più grande (Di venerdì 23 ottobre 2020) Laura Pausini ha deciso di aprire il suo cuore e lo fa con una rivelazione che ha lasciato i suoi fan completamente senza parole: "Sono andata in crisi." Laura Pausini (Fonte foto: Getty Images)Edoardo Ponti, il figlio si Sophia Loren, ha scelto Laura Pausini per cantare la colonna sonora di La vita davanti a sé, "Io Sì (Seen)". Il film segna il ritorno sul grande schermo di Sofia Loren e sarà anche candidato ai prossimi Premi Oscar. Questa opportunità ha aiutato la Pausini in un momento molto difficile della sua vita, come ha rivelato proprio la cantante romagnola. La canzone è uscita proprio oggi e ha ...

