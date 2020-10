Il cane Holli fiuta sostanze stupefacenti e scatta l’arresto per un 30enne

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Continua incessante l’attività di controllo, della Compagnia dei Carabinieri di Solofra, nella Valle dell’Irno e nell’area Serinese Solofrana. Numerose le perquisizioni effettuate in queste ore, anche con l’ausilio del Nucleo Cinofili di Sarno. L’opera di prevenzione e repressione all’uso ed allo spaccio di, nell’ultima settimana, ha consentito importanti sequestri di droga, numerose segnalazioni alla competente autorità amministrativa e arresti in Solofra, Santo Stefano del Sole, Serino, Montoro ed Aiello del Sabato. In tale contesto altra attività è stata condotta in San Michele di Serino, dove è stato arrestato un uomo che aveva nascosto lo stupefacente ed il materiale per il confezionamento tra i mobili ...