GfVip: fan infuriati per il gesto della Contessa verso Tommaso (Di venerdì 23 ottobre 2020) Un preciso gesto di Patrizia De Blanck contro Tommaso Zorzi al Gf Vip ha scatenato le ire dei fan sui social: richiesta la squalifica per la Contessa Gf Vip: web in subbuglio per un gesto della De Blanck contro Zorzi su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 23 ottobre 2020) Un precisodi Patrizia De Blanck controZorzi al Gf Vip ha scatenato le ire dei fan sui social: richiesta la squalifica per laGf Vip: web in subbuglio per unDe Blanck contro Zorzi su Notizie.it.

ladycapuleti : RT @solendi8: Io ho dato tutti i miei voti a Dayane, speriamo bene. Il problema è che i fan di Tommaso staranno votando in massa MT (e inve… - annakiara119 : RT @solendi8: Ma perché i fan degli altri appena vedono che Adua/Rosalinda è apprezzata inventano dialoghi di sana pianta? Giuro siete esil… - ilbassottoSC : Ma come i fan di Pier a EliGreg? Ma gli volete male perché per colpa sua non riesce a viversi il #GFVIP - MaddalenaDicec1 : RT @kekko___n: Non scherziamo con stasera. Salviamo Dayane, siete in tempo per dare tutti i voti a lei, MTR giá ha i suoi fan. Se stasera l… - asiastanaccount : RT @solendi8: Io ho dato tutti i miei voti a Dayane, speriamo bene. Il problema è che i fan di Tommaso staranno votando in massa MT (e inve… -

Ultime Notizie dalla rete : GfVip fan Aereo in arrivo per i concorrenti della "stanza blu" (che non piacerà alla "stanza arancione") Novella 2000 Gf Vip, «Patrizia De Blanck è da squalifica»: il gesto contro Tommaso Zorzi fa sbottare i fan

Al Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck si è resa autrice di un gesto violento contro Tommaso Zorzi. La contessa, durante un litigio, ha lanciato una bottiglia contro ...

GF Vip, Adua Del Vesco chiede un test di gravidanza: è incinta?

Adua Del Vesco ha chiesto al GF Vip di potersi sottoporre al più presto a un test di gravidanza: l'attrice potrebbe essere incinta.

Al Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck si è resa autrice di un gesto violento contro Tommaso Zorzi. La contessa, durante un litigio, ha lanciato una bottiglia contro ...Adua Del Vesco ha chiesto al GF Vip di potersi sottoporre al più presto a un test di gravidanza: l'attrice potrebbe essere incinta.