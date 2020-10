De Luca mostra la Tac di un 37enne colpito da Covid: "Per ricordarvi cosa significa" (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Voglio farvi vedere qualche immagine”, esordisce il governatore della Campania Vincenzo De Luca in diretta Facebook mostrando la Tac di un uomo di 37 anni ricoverato per coronavirus all’ospedale Cotugno di Napoli.“Tanto per ricordare che cosa è Covid, che cosa può significare. Ovviamente, a seconda dei casi, le situazioni sono diverse, ma ecco come si presenta il virus in una forma grave”, dice De Luca mostrando la tomografia computerizzata.Il governatore prosegue spiegando: “Come vedete, le immagini scure sono le parti del polmone che ancora funzionano. Tutta la parte bianca dei polmoni è la parte che non funziona più e che non ha più attività respiratoria”. ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Voglio farvi vedere qualche immagine”, esordisce il governatore della Campania Vincenzo Dein diretta Facebookndo la Tac di un uomo di 37 anni ricoverato per coronavirus all’ospedale Cotugno di Napoli.“Tanto per ricordare che, chepuòre. Ovviamente, a seconda dei casi, le situazioni sono diverse, ma ecco come si presenta il virus in una forma grave”, dice Dendo la tomografia computerizzata.Il governatore prosegue spiegando: “Come vedete, le immagini scure sono le parti del polmone che ancora funzionano. Tutta la parte bianca dei polmoni è la parte che non funziona più e che non ha più attività respiratoria”. ...

