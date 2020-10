Crollo della fiducia degli italiani nei confronti dell'Ue, ultimi in Europa (Di venerdì 23 ottobre 2020) Gli italiani sono i più sfiduciati nei confronti dell’Ue. Nei mesi della pandemia la fiducia verso le istituzioni comunitarie è crollata al 28%, raggiungendo il livello più basso in Europa. Emerge dall’ultimo Eurobarometro della Commissione Ue.Rispetto all’ultima rilevazione dell’autunno 2019, la fiducia degli italiani è crollata di dieci punti percentuali. Interpellati sulla propria soddisfazione per le misure Ue contro la pandemia, il 58% degli italiani si è detto ‘insoddisfatto’, facendo segnare il quarto risultato peggiore ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) Glisono i più sti nei’Ue. Nei mesipandemia laverso le istituzioni comunitarie è crollata al 28%, raggiungendo il livello più basso in. Emerge dall’ultimo EurobarometroCommissione Ue.Rispetto all’ultima rilevazione’autunno 2019, laè crollata di dieci punti percentuali. Interpellati sulla propria soddisfazione per le misure Ue contro la pandemia, il 58%si è detto ‘insoddisfatto’, facendo segnare il quarto risultato peggiore ...

Nei mesi della pandemia la fiducia verso le istituzioni comunitarie è crollata al 28%, raggiungendo il livello più basso in Europa. Emerge dall’ultimo Eurobarometro della Commissione Ue. Rispetto ...

