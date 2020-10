Covid: Veneto, +1.550 contagi, dato più alto (Di venerdì 23 ottobre 2020) ANSA, - VENEZIA, 23 OTT - Ennesima giornata nera per i contagi Covid in Veneto, che registra un balzo di 1.550 positivi in 24 ore, il dato più alto dall'inizio dell'epidemia. I casi totali di infetti ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 23 ottobre 2020) ANSA, - VENEZIA, 23 OTT - Ennesima giornata nera per iin, che registra un balzo di 1.550 positivi in 24 ore, ilpiùdall'inizio dell'epidemia. I casi totali di infetti ...

Tg3web : Balzo in avanti di positivi al covid anche in Veneto. E nelle città d'arte come Venezia, svuotate di turisti ormai… - TgLa7 : #Covid: boom casi in #Veneto, +1.422 in un giorno. Anche 14 vittime in più - stanzaselvaggia : “Il tempo minimo perché una pausa del paese sia efficace è di 3 settimane”. “L’assenza di focolai è un problema”. “… - TgrRai : RT @TgrVeneto: #Veneto #Covid_19 Il servizio di Giovanni Stefani, montato da Lorenzo Cavaglià, grafica Massimo Serena. #ioseguoTgr @TgrRai… - iconanews : Covid: Veneto, +1.550 contagi, dato più alto -