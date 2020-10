Coronavirus in Veneto, record nelle 24 ore: +1.550 contagi. È il dato più alto di sempre (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ennesima giornata nera per i contagi Covid in Veneto , che registra un balzo di 1.550 contagi in 24 ore, il dato più alto dall'inizio dell'epidemia. I casi totali di infetti salgono così a 41.140. Si ... Leggi su leggo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ennesima giornata nera per iCovid in, che registra un balzo di 1.550in 24 ore, ilpiùdall'inizio dell'epidemia. I casi totali di infetti salgono così a 41.140. Si ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Veneto 1.550 nuovi casi: dato più alto di sempre #coronavirus - Corriere : Veneto, impennata di casi: +1.083 nella notte. Allarme a Venezia - Agenzia_Ansa : Il #Veneto registra un boom di casi #Covid, +1.422 in un giorno #Coronavirus #ANSA - EuropeBound : RT @corriereveneto: #coronavirus in #veneto da ieri 1.550 contagi in più - corriereveneto : #coronavirus in #veneto da ieri 1.550 contagi in più -