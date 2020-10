Coronavirus, Briatore contro Galli: bufera in tv! (Di venerdì 23 ottobre 2020) Non vedo morti di fame per le strade, ma morti di malattia negli ospedali '. Le parole del professor Massimo Galli a inizio settimana non sono andate proprio giù a Flavio Briatore . L'imprenditore, ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 23 ottobre 2020) Non vedo morti di fame per le strade, ma morti di malattia negli ospedali '. Le parole del professor Massimoa inizio settimana non sono andate proprio giù a Flavio. L'imprenditore, ...

Adnkronos : #Briatore contro #Galli: 'Non si muore solo di virus' - GiuseppiNcr86 : Piuttosto che potenziare gli ospedali e prepararli per la seconda ondata #COVID19, De Luca ha preferito alimentare… - FatimaCurzio : Una vacanza in Sardegna, in discoteca da Briatore? Un selfi con Salvini, rigorosamente senza mascherina, tt insieme… - dreamChaser1789 : Tornano le idiozie dei ricconi: creano terrorismo per destabilizzare le persone. Gridano 'morire di fame', che tant… - Makkoxnonfarlo : -