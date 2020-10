Armato in casa col figlio Desiste solo dopo 12 ore

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Tiziana Paolocci Dissidi e botte alla ex, l'uomo si è barricato con il piccolo di 4 anni. Sventati omicidio e suicidio Dodici ore di interminabili trattative. Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, ha vissuto una angoscia senza fine per le sorti di un bambino di quattro anni, che si trovava da ieri mattina dentroinsieme al padre,di fucile. L'uomo, Giuseppe Frasillo, un pregiudicato del luogo, è il fratello di Vincenzo, che sta in prigione da gennaio per aver barbaramente ucciso,averla picchiata a morte, la sua compagna, Rosalia Garofalo. Invece Giuseppe si era barricato incon il piccolo e minacciava il suicidio. Per ore i poliziotti, coordinati dal questore Salvatore La Rosa, tra i primi a precipitarsi sul posto, hanno condotto una estenuante trattativa per evitare ...