Tragedia sulla Migliara 53 | scontro tra 3 auto | morto un ragazzo | gravi altre 2 persone

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Tragico incidente a Sabaudia, dove tre vetture si sono scontrate violentemente in via53. L’impatto ha causato la morte di uno dei conducenti e il grave ferimento degli altri due. Incidente53 L’incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 9.45, ma non è ancora chiara la dinamica. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Latina e tre ambulanze del 118. Dopo aver tirato fuori i tre conducenti, purtroppo, i sanitari hanno confermato il decesso sul colpo di uno di loro, un giovane. Gli altri due conducenti, rimasti feriti, sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi del caso. su Il Corriere della Città.