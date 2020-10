Riconoscimento Igp per il Limone dell’Etna

Ultime Notizie dalla rete : Riconoscimento Igp

Gazzetta del Sud

In vista dell'incontro decisivo di venerdì prossimo Roma sulle sorti dello store di via Roma si dicono disponibili "a sacrificare parte della loro retribuzione, per tutta la durata del contratto di af ...PALERMO (ITALPRESS) - Fumata bianca per il "Limone IGP dell'Etna" che, questa mattina, ha ottenuto da parte dell'Unione Europea, l'iscrizione nel "registro ...