Parma-Spezia | formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 22 ottobre 2020)si giocherà domenica 26 ottobre alle ore 15:00, sarà valida per la quinta giornata di Serie A. Le squadre, reduci da momenti diversi, si affrontano con la speranza di evitare il prima possibile la lotta salvezza. I parmigiani provengono da un ko doloroso ad Udine per 3-2, mentre loha dimostrato di avere le carte in regole per fare bene recuperando due reti alla Fiorentina. Come arriva il? Liverani non ha ancora trovato il modo giusto per far giocare al meglio la propria squadra. Tre sconfitte e una vittoria sono un bottino fin troppo misero per tentare di raggiungere la salvezza il prima possibile. Contro lol’obiettivo è portare a casa i tre punti. La notizia più positiva per il tecnico è il ritorno in gruppo di ...