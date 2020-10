Highlights e gol Casertana-Catanzaro 0-0 | Serie C 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Glie gol di0-0, match della sesta giornata del girone C di. Ritmi bassi e reti inviolate per le due squadre che occupano due diverse situazioni di classifica: otto punti per i giallorossi, solamente tre lunghezze per i padroni di casa ancora a caccia della prima vittoria stagionale in campionato.