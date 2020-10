Giro d’Italia 2020, Tao Geoghegan Hart: “È stata una tappa folle. I miei compagni hanno fatto il 90% del lavoro” (Di giovedì 22 ottobre 2020) La Ineos Grenadiers sta vendicando alla grande il ritiro forzato del capitano designato per il Giro d’Italia 2020 Geraint Thomas, giocandosi il podio, se non la vittoria finale della Corsa Rosa, assieme al giovane britannico Tao Geoghegan Hart, protagonista assoluto della tappa regina dello Stelvio assieme a Jai Hindley, vincitore sul traguardo dei Laghi di Cancano. Attualmente Tao, trionfatore domenica a Piancavallo, ha soltanto 15″ di ritardo rispetto alla nuova maglia rosa Wilco Kelderman, e il sogno del Trofeo senza fine è più che mai alla sua portata. Intervistato nel dopotappa, il nuovo capitano della formazione inglese ha affermato: “Non avevamo un piano specifico per la tappa, a parte quello di cercare di portare uno o anche ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) La Ineos Grenadiers sta vendicando alla grande il ritiro forzato del capitano designato per ild’ItaliaGeraint Thomas, giocandosi il podio, se non la vittoria finale della Corsa Rosa, assieme al giovane britannico Tao, protagonista assoluto dellaregina dello Stelvio assieme a Jai Hindley, vincitore sul traguardo dei Laghi di Cancano. Attualmente Tao, trionfatore domenica a Piancavallo, ha soltanto 15″ di ritardo rispetto alla nuova maglia rosa Wilco Kelderman, e il sogno del Trofeo senza fine è più che mai alla sua portata. Intervistato nel dopo, il nuovo capitano della formazione inglese ha affermato: “Non avevamo un piano specifico per la, a parte quello di cercare di portare uno o anche ...

