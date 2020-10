Covid, Gimbe: “Raddoppiati i contagi e i decessi, saltato il sistema di tracciamento” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Covid, Gimbe: “Raddoppiati i contagi e i decessi, saltato il sistema di tracciamento”. L’andamento del contagio, nell’ultima settimana sul nostro territorio nazionale, è in netta crescita. Riusciranno le nuove misure stabilite nel Dpcm ad arrestare il trend? Il monitoraggio sull’andamento del contagio in Italia, effettuato dalla Fondazione Gimbe, ha evidenziato una situazione in grande peggioramento … L'articolo Covid, Gimbe: “Raddoppiati i contagi e i decessi, saltato il sistema di tracciamento” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 22 ottobre 2020): “Raddoppiati ie iildi tracciamento”. L’andamento delo, nell’ultima settimana sul nostro territorio nazionale, è in netta crescita. Riusciranno le nuove misure stabilite nel Dpcm ad arrestare il trend? Il monitoraggio sull’andamento delo in Italia, effettuato dalla Fondazione, ha evidenziato una situazione in grande peggioramento … L'articolo: “Raddoppiati ie iildi tracciamento” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Corriere : Gimbe: «Politica senza strategia per contenere la seconda ondata» - classcnbc : #Covid_19 :nelle ultime 24 ore oltre 4000 nuovi casi in #Lombardia, oltre 1800 solo a #Milano Una #SecondaOndata… - Corriere : Gimbe: «Politica senza strategia per contenere la seconda ondata» - Francesco_Riz : RT @Cartabellotta: #coronavirus: monitoraggio @GIMBE 14-20 ottobre Rispetto alla settimana precedente, peggioramento in tutte le Regioni di… - mauriziomeland2 : RT @ria_valle: Siamo già tornati al punto di partenza: la priorità è impedire il collasso sanitario nazionale... Altro che #DittaturaSanita… -