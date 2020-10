Coronavirus, la diretta – “La Sardegna verso il lockdown”: provvedimento atteso nel week end (Di giovedì 22 ottobre 2020) La Sardegna si avvia verso un lockdown totale per provare a stroncare la ripresa del contagio. Entro 24, massimo 48 ore, il presidente della Regione Christian Solinas dovrebbe adottare i provvedimenti annunciati mercoledì per frenare la salita della curva dei contagi, e cioè uno “Stop&Go” di 15 giorni per le principali attività, con contestuale chiusura di porti e aeroporti per limitare in modo rapido ed incisivo la circolazione delle persone e, con esse, del virus. È quanto emerge da una riunione dei capigruppo, aperta all’opposizione, che si è tenuta stamattina in videoconferenza e alla quale ha preso parte anche il governatore. Proprio Solinas – come riporta l’Unione Sarda – è il più convinto della necessità di una serrata dura. Lo stesso quotidiano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Lasi avviaun lockdown totale per provare a stroncare la ripresa del contagio. Entro 24, massimo 48 ore, il presidente della Regione Christian Solinas dovrebbe adottare i provvedimenti annunciati mercoledì per frenare la salita della curva dei contagi, e cioè uno “Stop&Go” di 15 giorni per le principali attività, con contestuale chiusura di porti e aeroporti per limitare in modo rapido ed incisivo la circolazione delle persone e, con esse, del virus. È quanto emerge da una riunione dei capigruppo, aperta all’opposizione, che si è tenuta stamattina in videoconferenza e alla quale ha preso parte anche il governatore. Proprio Solinas – come riporta l’Unione Sarda – è il più convinto della necessità di una serrata dura. Lo stesso quotidiano ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus diretta Covid diretta, contagi record in Germania: +11.287 in 24 ore. La Francia supera il milione di casi Il Messaggero In Italia 181 medici morti di Covid, ma chi ha protestato contro la mancanza di Dpi è stato punito

Fin dallo scorso febbraio quando la drammatica, intensa e convulsa emergenza sanitaria del COVID-19 ha investito direttamente il nostro Paese, lo scopo della nostra comunità virtuale è di condividere ...

Castelforte, consigliere comunale positivo al Covid 19. Il sindaco Cardillo: “Restate a casa”

Un consigliere comunale risultato positivo al test sierologico per il Coronavirus nel Comune di Castelforte. La notizia è stata comunicata direttamente dal sindaco, Giancarlo Cardillo. Si tratta del ...

