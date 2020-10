Coronavirus, corsa contro il tempo. Crisanti: «Tre mesi di restrizioni per abbattere i numeri e arrivare al reset» (Di giovedì 22 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (22 ottobre)Ne è convinto Andrea Crisanti: «Per arrivare a un reset, servono tre mesi di restrizioni». Il direttore del dipartimento di Microbiologia e Virologia dell’Università di Padova, ospite di Piazzapulita su La7, pone l’accento sull’importanza dei provvedimenti politici e dei protocolli sanitari contro il Coronavirus da attuare in modo drastico, perché arrivati a questo punto – oggi +16.079 nuovi contagi – non c’è più tempo da perdere. Imperativo è dunque fare presto, «abbattere i numeri» il prima possibile per farli tornare «a livelli ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 ottobre 2020)in Italia e nel Mondo: ultime notizie (22 ottobre)Ne è convinto Andrea: «Pera un, servono tredi». Il direttore del dipartimento di Microbiologia e Virologia dell’Università di Padova, ospite di Piazzapulita su La7, pone l’accento sull’importanza dei provvedimenti politici e dei protocolli sanitariilda attuare in modo drastico, perché arrivati a questo punto – oggi +16.079 nuovi contagi – non c’è piùda perdere. Imperativo è dunque fare presto, «» il prima possibile per farli tornare «a livelli ...

In un mondo del lavoro che, al di là delle attuali difficoltà connesse all’emergenza COVID-19, prevede una crescente movimentazione delle imprese e il conseguente spostamento di lavoratori all’interno ...

Coronavirus Italia, il bollettino del 22 ottobre. Cifre dei contagi Covid e tabella

Oggi + 16.079 positivi, + 136 morti e 66 nuovi ricoveri in terapia intensiva (che sfiora quota mille). Meno tamponi: l'indice nuovi positivi-tamponi sale al 9,4%. Regioni: Lombardia + 4.125, Emilia Ro ...

