Cisl Medici Lazio: gli ospedali vanno verso sovraccarico (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma – “Quello che sta accadendo è la prova provata che gli ospedali si stanno sovraccaricando e non si sta investendo nella Medicina territoriale e neanche nei dipartimenti di prevenzione cioè quelli che si occupano di igiene pubblica”, dichiara in un comunicato Luciano Cifaldi, segretario generale della Cisl Medici Lazio. “Vorremmo che qualcuno ci spiegasse a cosa serve fare migliaia di tamponi se poi non si riescono a fare i tracciamenti. A questo punto a cosa serve sapere che c’è il tampone positivo e magari saperlo anche a diversi giorni di distanza dal prelievo.” “I vari cluster nella nostra regione stanno a significare che si continua a rincorrere il Covid: ispezioni preventive se ne fanno o si agisce solo tardivamente dichiarando ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma – “Quello che sta accadendo è la prova provata che glisi stanno sovraccaricando e non si sta investendo nellana territoriale e neanche nei dipartimenti di prevenzione cioè quelli che si occupano di igiene pubblica”, dichiara in un comunicato Luciano Cifaldi, segretario generale della. “Vorremmo che qualcuno ci spiegasse a cosa serve fare migliaia di tamponi se poi non si riescono a fare i tracciamenti. A questo punto a cosa serve sapere che c’è il tampone positivo e magari saperlo anche a diversi giorni di distanza dal prelievo.” “I vari cluster nella nostra regione stanno a significare che si continua a rincorrere il Covid: ispezioni preventive se ne fanno o si agisce solo tardivamente dichiarando ...

