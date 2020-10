(Di giovedì 22 ottobre 2020) Dopo l’annuncio dell’assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte Fabriziodi far chiudere entro metà novembre il mercato di libero scambio, il Suk, arriva la risposta di Marco, Capogruppo di Liberi Uguali Verdi a Palazzo Lascaris.“Il blitz disulladel libero scambio di via Carcano è unaarrogante, frutto di un percorso di delegittimazione di progetti condivisi con la città e con la cittadinanza messo in atto dalla destra torinese e dalla Giunta Cirio”.“Lega e soci continuano a confondere l’illegalità con la povertà e l’ordine e la sicurezza che sognano con la dignità delle persone in difficoltà al quale, grazie alla loro arroganza e miopia, impediranno di ...

nuovasocieta : Chiusura Suk, Grimaldi attacca Ricca: “Una pagliacciata che può far scoppiare bomba sociale” -

Ultime Notizie dalla rete : Chiusura Suk

Nuova Società

Dopo due anni diventa quotidiano online. Dopo l’annuncio dell’assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte Fabrizio Ricca di far chiudere entro metà novembre il mercato di libero scambio, il Suk, ...L’assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca annuncia per metà novembre la chiusura del Mercato del Libero Scambio di via Carcano in seguito alla riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurez ...