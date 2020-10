Champions, le 16 migliori partite del mercoledì saranno in esclusiva su Amazon (Di giovedì 22 ottobre 2020) Le sedici migliori partite del mercoledì di Champions, nel triennio 2021-24, saranno visibili in esclusiva su Amazon Prime Video. Così come la finale della Supercoppa Europea. Lo scrive il Corriere dello Sport, che comunque chiarisce che da Nyon non è arrivato un comunicato ufficiale che spieghi nel dettaglio chi trasmetterà tutte le gare. “saranno i singoli broadcaster che acquisteranno i diritti a fare le comunicazioni di rito. Sky e Mediaset, entrambe interessate a uno o più dei 4 pacchetti, sono indicate come favorite rispetto a Dazn e Rai, ma per il momento non hanno confermato l’acquisizione di una parte del prodotto. Il quadro magari sarà più chiaro nei prossimi giorni, ma una cosa è già ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 ottobre 2020) Le sedicidel mercoledì di, nel triennio 2021-24,visibili insuPrime Video. Così come la finale della Supercoppa Europea. Lo scrive il Corriere dello Sport, che comunque chiarisce che da Nyon non è arrivato un comunicato ufficiale che spieghi nel dettaglio chi trasmetterà tutte le gare. “i singoli broadcaster che acquisteranno i diritti a fare le comunicazioni di rito. Sky e Mediaset, entrambe interessate a uno o più dei 4 pacchetti, sono indicate come favorite rispetto a Dazn e Rai, ma per il momento non hanno confermato l’acquisizione di una parte del prodotto. Il quadro magari sarà più chiaro nei prossimi giorni, ma una cosa è già ...

