Ulisse: stasera su Rai1 torna Alberto Angela con la quarta puntata, dedicata a John Fitzgerald Kennedy (Di mercoledì 21 ottobre 2020) stasera su Rai1 alle 21:25 torna Alberto Angela con la quarta puntata di Ulisse - il piacere della scoperta 2020, dedicata a John Fitzgerald Kennedy. stasera su Rai1, come sempre alle 21:25, torna Ulisse, il programma di divulgazione di Alberto Angela, e lo fa con la quarta puntata, dopo una serie di trionfi, in fatto di ascolti, nelle passate settimane. E dopo altrettante settimane non gareggerà più con Temptation Island, terminato ieri sera su Canale 5. Il 22 novembre del 1963, a Dallas, alcuni colpi di fucile raggiungono e uccidono ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 ottobre 2020)sualle 21:25con ladi- il piacere della scoperta 2020,su, come sempre alle 21:25,, il programma di divulgazione di, e lo fa con la, dopo una serie di trionfi, in fatto di ascolti, nelle passate settimane. E dopo altrettante settimane non gareggerà più con Temptation Island, terminato ieri sera su Canale 5. Il 22 novembre del 1963, a Dallas, alcuni colpi di fucile raggiungono e uccidono ...

RaiUno : Stasera #21ottobre insieme ad @albertoangela entreremo nel cuore del potere, la Casa Bianca, per ripercorrere i mil… - Raiofficialnews : La storia di un grande mito raccontata nei luoghi e nei momenti che hanno scandito la sua vita: “Kennedy - L’uomo c… - fsavorani : RT @RaiUno: Stasera #21ottobre insieme ad @albertoangela entreremo nel cuore del potere, la Casa Bianca, per ripercorrere i mille giorni de… - Since_in_1981 : Sono in un posto di merda dove in tv si vedono solo Rai 1 Rai 2 Rai 3 Ma ho culo e stasera mi salva Alberto Angela #Ulisse - CaterinaDelPapa : RT @RaiUno: Stasera #21ottobre insieme ad @albertoangela entreremo nel cuore del potere, la Casa Bianca, per ripercorrere i mille giorni de… -