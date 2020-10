Spadafora al Mattino su Juve-Napoli: “La responsabilità finale spetta alle Asl è scritto nel protocollo” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il Ministro dello Sport ha parlato in una lunga intervista al Mattino oggi tornando su vari temi tra cui anche il protocollo oggetto della disputa su Juve-Napoli A proposito di Juve-Napoli, vi sono state polemiche sui provvedimenti di due Asl di Napoli. «Che la vigilanza e la responsabilità finale spetti alle Asl non è una mia opinione: è scritto nel protocollo». Immaginava tante polemiche su Juve-Napoli? «Sì, qualsiasi fosse stato il responso della giustizia sportiva. Ora c’è l’appello, poi la giustizia ordinaria: da ministro è bene che non commenti ancora». L'articolo Spadafora al ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il Ministro dello Sport ha parlato in una lunga intervista aloggi tornando su vari temi tra cui anche il protocollo oggetto della disputa suA proposito di, vi sono state polemiche sui provvedimenti di due Asl di. «Che la vigilanza e la responsabilitàspettiAsl non è una mia opinione: ènel protocollo». Immaginava tante polemiche su? «Sì, qualsiasi fosse stato il responso della giustizia sportiva. Ora c’è l’appello, poi la giustizia ordinaria: da ministro è bene che non commenti ancora». L'articoloal ...

