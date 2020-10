Sgarbi: “Fedez e Ferragni si sputtanano per quel deficiente di Conte, se la metta nel culo la mascherina. Bisogna proteggere i vecchi, invece stanno uccidendo i giovani” [VIDEO] (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Vittorio Sgarbi è uno che le cose non le manda a dire: il noto critico d’arte e politico italiano sta facendo parlare molto di sè durante l’emergenza coronavirus con i suoi attacchi al governo. Sgarbi, in particolar modo, non riesce a trovare una logica all’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e dopo aver in maniera colorito detto a Giuseppe Conte come la pensa, è tornato ad attaccare il Premier dopo la sua chiamata a Fedez e Chiara Ferragni per sensibilizzare i giovani verso l’uso della mascherina. “quello che fa il governo è chiedere a due ragazzi svegli che si chiamano Fedez e Ferragni di fare la propaganda per la mascherina. A parte che la ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Vittorioè uno che le cose non le manda a dire: il noto critico d’arte e politico italiano sta facendo parlare molto di sè durante l’emergenza coronavirus con i suoi attacchi al governo., in particolar modo, non riesce a trovare una logica all’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e dopo aver in maniera colorito detto a Giuseppecome la pensa, è tornato ad attaccare il Premier dopo la sua chiamata a Fedez e Chiaraper sensibilizzare i giovani verso l’uso della. “lo che fa il governo è chiedere a due ragazzi svegli che si chiamano Fedez edi fare la propaganda per la. A parte che la ...

lillosputo : RT @opificioprugna: Bene, ai giovani ci pensa #Fedez, per gli anziani ha risolto Piero Angela; ma uno che convinca #Sgarbi dove cazzo lo tr… - SandroGrillette : RT @opificioprugna: Bene, ai giovani ci pensa #Fedez, per gli anziani ha risolto Piero Angela; ma uno che convinca #Sgarbi dove cazzo lo tr… - serebellardinel : RT @opificioprugna: Bene, ai giovani ci pensa #Fedez, per gli anziani ha risolto Piero Angela; ma uno che convinca #Sgarbi dove cazzo lo tr… - cocchi2a : RT @opificioprugna: Bene, ai giovani ci pensa #Fedez, per gli anziani ha risolto Piero Angela; ma uno che convinca #Sgarbi dove cazzo lo tr… - Majden3 : RT @opificioprugna: Bene, ai giovani ci pensa #Fedez, per gli anziani ha risolto Piero Angela; ma uno che convinca #Sgarbi dove cazzo lo tr… -