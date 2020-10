Scuole chiuse in Campania, a Napoli maestro fa “didattica ai balconi” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Alessandro Nunziati L’insegnante, durante il periodo di chiusura delle Scuole a causa dell’emergenza sanitaria, ha deciso di portare la didattica a casa dei ragazzi e girando per i Quartieri Spagnoli si è fermato sotto casa dei suoi alunni e ha iniziato a spiegare Gianni Rodari. Vengo ora stanco ma super carico, dalla giornata di Dab (didattica ai … Scuole chiuse in Campania, a Napoli maestro fa “didattica ai balconi” Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Alessandro Nunziati L’insegnante, durante il periodo di chiusura dellea causa dell’emergenza sanitaria, ha deciso di portare la didattica a casa dei ragazzi e girando per i Quartieri Spagnoli si è fermato sotto casa dei suoi alunni e ha iniziato a spiegare Gianni Rodari. Vengo ora stanco ma super carico, dalla giornata di Dab (didattica ai …in, afa “didattica ai balconi” Impronta Unika.

