L’Immunologa Viola su Covid-19: Scuola non è Fonte di Contagio (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’ immunologa Antonella Viola parla di contagi da Covid-19 e di Scuola. “La Scuola non è Fonte di Contagio. In nessuna Regione d’Italia” dichiara Viola. L’immunologa poi anticipa i primi dai di uno studio sul territorio nazionale: “Un progetto, ancora in corso, nato proprio per verificare che sia giusta la scelta di tenere aperte le scuole” conclude. Leggi su youreduaction (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’ immunologa Antonellaparla di contagi da-19 e di. “Lanon èdi. In nessuna Regione d’Italia” dichiara. L’immunologa poi anticipa i primi dai di uno studio sul territorio nazionale: “Un progetto, ancora in corso, nato proprio per verificare che sia giusta la scelta di tenere aperte le scuole” conclude.

