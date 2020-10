Kim Kardashian | i suoi primi 40 anni a un passo da… due «divorzi»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Kim Kardashian compie 40 anni. Un traguardo importante che la socialite nata a Los Angeles il 21 ottobre 1980 taglia in un momento cruciale della sua vita: il reality Al passo coi Kardashian, che ha dato fama planetaria a lei e alla sua famiglia, chiuderà i battenti l’anno prossimo con la ventesima stagione. Ma soprattutto Kim sarebbe a un passo dal divorzio con Kanye West. Perdere lavoro e marito in una botta sola schianterebbe l’umore di qualsiasi comune mortale. Non quello di Kim, almeno a giudicare dal suo profilo social dove i festeggiamenti per il compleanno numero quaranta sono iniziati in anticipo, qualche giorno fa, col lancio di una nuova collezione di make up.