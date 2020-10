Il coronavirus non piega Cristiano Ronaldo: cambio look, allenamento intenso e divertimento per CR7 [VIDEO] (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Il successo nella vita non si misura in base a ciò che ottieni, ma in base agli ostacoli che superi”, con questa frase Cristiano Ronaldo aggiorna tutti i suoi fan dalla quarantena dopo la positività al coronavirus. Sembra che la malatia non sia riuscita a piegare il campione portoghese, che nonostante sia positivo al Covid-19 riesce ad allenarsi duramente, come era solito fare anche prima. A differenza di Federica Pellegrini, che ha più volte raccontato ai suoi fan dell’eccessiva stanchezza avvertita in questi giorni, Cristiano Ronaldo sembra pimpante e carichissimo, come mostra nei suoi VIDEO sui social. Oggi l’attaccante potoghese della Juventus ha mostrato come si allena sulla cyclette, con la musica a tutto volume: ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Il successo nella vita non si misura in base a ciò che ottieni, ma in base agli ostacoli che superi”, con questa fraseaggiorna tutti i suoi fan dalla quarantena dopo la positività al. Sembra che la malatia non sia riuscita are il campione portoghese, che nonostante sia positivo al Covid-19 riesce ad allenarsi duramente, come era solito fare anche prima. A differenza di Federica Pellegrini, che ha più volte raccontato ai suoi fan dell’eccessiva stanchezza avvertita in questi giorni,sembra pimpante e carichissimo, come mostra nei suoisui social. Oggi l’attaccante potoghese della Juventus ha mostrato come si allena sulla cyclette, con la musica a tutto volume: ...

Ultime Notizie dalla rete : coronavirus non Shade positivo al coronavirus: “Non riesco più a rappare” Il Fatto Quotidiano America2020: Caccia a Ottobre in Rosso

AGI - "Caccia a Ottobre in Rosso" titola Fox News mentre Trump rientra alla Casa Bianca dopo il rally in Pennsylvania, a Erie, un orizzonte d'acqua vasto come il mare, il quarto dei cinque grandi lagh ...

Coprifuoco e chiusure nel week-end per covid: ecco dove

Per far fronte alla crescita dei contagi da covid, alcune regioni si stanno organizzando con coprifuoco e chiusure nel week-end. Ecco cosa sta succedendo, dove e quando arriverà l'ordinanza che limite ...

