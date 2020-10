Facebook crea uno spazio social per i vicini di casa (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Facebook presenta Neighborhood una sezione dedicata al vicinato (foto: Facebook)Facebook ancora una volta sembra guardarsi attorno cercando l’ispirazione per nuovi prodotti dai suoi rivali. Questa volta è toccato a Nextdoor, il social network che crea una rete di contatti con i vicini di casa e di quartiere, essere la fonte d’ispirazione per la nuova funzionalità firmata Menlo Park. https://twitter.com/MattNavarra/status/1318674038017896449 Secondo le immagini contenute in un recente tweet di Matt Navarra, un esperto e consulente dei social media, la piattaforma social sarebbe al lavoro su un nuovo prodotto chiamato Neighborhood, (in italiano, vicinato). A maggio già l’esperta di reverse ... Leggi su wired (Di mercoledì 21 ottobre 2020)presenta Neighborhood una sezione dedicata al vicinato (foto:ancora una volta sembra guardarsi attorno cercando l’ispirazione per nuovi prodotti dai suoi rivali. Questa volta è toccato a Nextdoor, ilnetwork cheuna rete di contatti con idie di quartiere, essere la fonte d’ispirazione per la nuova funzionalità firmata Menlo Park. https://twitter.com/MattNavarra/status/1318674038017896449 Secondo le immagini contenute in un recente tweet di Matt Navarra, un esperto e consulente deimedia, la piattaformasarebbe al lavoro su un nuovo prodotto chiamato Neighborhood, (in italiano, vicinato). A maggio già l’esperta di reverse ...

