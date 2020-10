Covid, Cathay Pacific taglia di un quarto i posti di lavoro (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La Cathay Pacific, compagnia aerea di Hong Kong piegata dalla pandemia di Covid-19, ridurrà di un quarto la sua forza lavoro e chiuderà la sua controllata Cathay Dragon nel tentativo di far fronte ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La, compagnia aerea di Hong Kong piegata dalla pandemia di-19, ridurrà di unla sua forzae chiuderà la sua controllataDragon nel tentativo di far fronte ...

aureumelio : RT @AxiaFel: Parte il trial della Cathay Pacific Airways e della United Airlines per i voli tra Londra, New York, Hong Kong e Singapore: ri… - biif : RT @AxiaFel: Parte il trial della Cathay Pacific Airways e della United Airlines per i voli tra Londra, New York, Hong Kong e Singapore: ri… - PonytaEle : RT @AxiaFel: Parte il trial della Cathay Pacific Airways e della United Airlines per i voli tra Londra, New York, Hong Kong e Singapore: ri… - AxiaFel : Parte il trial della Cathay Pacific Airways e della United Airlines per i voli tra Londra, New York, Hong Kong e Si… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Cathay Covid, Cathay Pacific taglia di un quarto i posti di lavoro TGCOM Borse Ue, atteso avvio in rialzo per le speranze sul maxi piano di aiuti Usa

In attesa di novità su questo fronte, l'azionario asiatico è misto con il Nikkei che fa +0,4%, Shanghai cede il -0,46% e Hong Kong sale del +0,77% con le azioni di Cathay Pacific in ... per il nuovo ...

Covid, Cathay Pacific taglia di un quarto i posti di lavoro

La Cathay Pacific, compagnia aerea di Hong Kong piegata dalla pandemia di Covid-19, ridurrà di un quarto la sua forza lavoro e chiuderà la sua controllata Cathay Dragon nel tentativo di far fronte ...

In attesa di novità su questo fronte, l'azionario asiatico è misto con il Nikkei che fa +0,4%, Shanghai cede il -0,46% e Hong Kong sale del +0,77% con le azioni di Cathay Pacific in ... per il nuovo ...La Cathay Pacific, compagnia aerea di Hong Kong piegata dalla pandemia di Covid-19, ridurrà di un quarto la sua forza lavoro e chiuderà la sua controllata Cathay Dragon nel tentativo di far fronte ...