Coronavirus, boom di casi in Veneto: +1.422 in 24 ore. Altre 14 vittime, terapie intensive +5 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il Veneto registra un boom di casi Covid in 24 ore: secondo l’ultimo bollettino della Regione – aggiornato alle ore 8 – sono 1.422 i contagi accertati, un dato doppio rispetto ai peggiori giorni della prima ondata. Ci sono anche 14 vittime, che portano il numero complessivo dei morti a 2.282. Rispetto allo stesso orario di martedì, le terapie intensive fanno segnare un incremento di 5 pazienti assistiti. Solo a Venezia si registrano 495 nuovi casi, la provincia lagunare è seguita da Treviso con 223, poi Vicenza con 146 e Padova con 126. Non è ancora disponibile il dato dei tamponi effettuati. Negli scorsi giorni, il Veneto si è distinto per un numero relativamente basso di test, oscillati tra i 7 e i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ilregistra undiCovid in 24 ore: secondo l’ultimo bollettino della Regione – aggiornato alle ore 8 – sono 1.422 i contagi accertati, un dato doppio rispetto ai peggiori giorni della prima ondata. Ci sono anche 14, che portano il numero complessivo dei morti a 2.282. Rispetto allo stesso orario di martedì, lefanno segnare un incremento di 5 pazienti assistiti. Solo a Venezia si registrano 495 nuovi, la provincia lagunare è seguita da Treviso con 223, poi Vicenza con 146 e Padova con 126. Non è ancora disponibile il dato dei tamponi effettuati. Negli scorsi giorni, ilsi è distinto per un numero relativamente basso di test, oscillati tra i 7 e i ...

