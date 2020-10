Coronavirus a Via Teulada: sette positivi nello studio di Serena Bortone e Alberto Matano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Alberto Matano - La Vita in Diretta L’emergenza Covid-19 continua ad allertare il mondo del lavoro e la TV non fa eccezione. L’aumento dei contagi riscontra nelle ultime ore nuovi casi di positività a Via Teulada (Roma), nello studio – in comune – da dove vanno in onda i programmi del pomeriggio di Rai 1, Oggi è un altro Giorno e La Vita in Diretta. Secondo Dagospia, sarebbero sette, tra tecnici e collaboratori, le persone risultate positive al virus e “la task force Rai sta cercando di capire se dare il via libera alla messa in onda dei programmi o sospendere le attività dello studio e mettere tutti in quarantena”. Al momento, non ci risultano variazioni di palinsesto per la giornata odierna, ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 21 ottobre 2020)- La Vita in Diretta L’emergenza Covid-19 continua ad allertare il mondo del lavoro e la TV non fa eccezione. L’aumento dei contagi riscontra nelle ultime ore nuovi casi dità a Via(Roma),– in comune – da dove vanno in onda i programmi del pomeriggio di Rai 1, Oggi è un altro Giorno e La Vita in Diretta. Secondo Dagospia, sarebbero, tra tecnici e collaboratori, le persone risultate positive al virus e “la task force Rai sta cercando di capire se dare il via libera alla messa in onda dei programmi o sospendere le attività delloe mettere tutti in quarantena”. Al momento, non ci risultano variazioni di palinsesto per la giornata odierna, ...

