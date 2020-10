Coprifuoco Lombardia, faccia a faccia Fontana-Salvini: la situazione (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Coprifuoco in Lombardia, il governatore Attilio Fontana assicura l’ordinanza che farà scattare il blocco della mobilità e delle attività su tutto il territorio regionale. Intanto, però, filtrano indiscrezioni su un faccia a faccia con Salvini. Il leader della Lega avrebbe chiesto un summit con il Presidente della Regione, assessori e consiglieri perché contrario alla decisione. … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 21 ottobre 2020)in, il governatore Attilioassicura l’ordinanza che farà scattare il blocco della mobilità e delle attività su tutto il territorio regionale. Intanto, però, filtrano indiscrezioni su uncon. Il leader della Lega avrebbe chiesto un summit con il Presidente della Regione, assessori e consiglieri perché contrario alla decisione. … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

