Ajax-Liverpool 0-1 | le dichiarazioni dei tecnici

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Jurgen Klopp e Erik Ten Hag hanno dichiarato le loro prime impressioni dopo la partita, vinta dagli inglesi per 1-0 (autorete di Nicolas Tagliafico). Champions League: ilsupera l’ostacoloLe parole di Klopp Sulla partita. “Prestazioni abbastanza buona per vincere la partita: questo è quello che ci serviva. Era una partita piuttosto “selvaggia”, su un campo non proprio perfetto. Sono partite che ti danno fiducia a vincere”. Su Fabinho. “Non siamo così stupidi da pensare di non aver bisogno di un pizzico di fortuna. Fabinho ha fatto quello che doveva fare. Ora pensiammo a sabato, alla partita contro lo Sheffield United”. Sulla sostituzione di Manè. “Abbiamo convocato Rhys (Williams) per precauzione. Ha ...