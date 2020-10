Pasta alla boscaiola (Di martedì 20 ottobre 2020) Questa ricetta di è pratica e veloce, un piatto veramente ricco di gusto ma facile da preparare. Una ricetta comoda per tutti i giorni, ma anche per pranzi e occasioni speciali. Vediamo insieme il procedimento. IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 320 g di Pasta corta (penne, rigatoni, fusilli)250 g di funghi misti surgelati100 g di pisellini primavera surgelati (o altri piselli)100 g di pancetta affumicata a cubetti70 ml di panna da cucina450 g di pomodorini in scatola1 tazzina di vino bianco secco40 g di parmigiano reggiano grattugiato½ cipolla mediaSale fino q.b.Olio evo q.b.Peperoncino piccante (facoltativo)1 ciuffetto di prezzemolo fresco Iniziamo la preparazione della portando sul fuoco una pentola piena d’acqua e attendete che arrivi ad ebollizione. Intanto tagliate mezza cipolla, mettete ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 20 ottobre 2020) Questa ricetta di è pratica e veloce, un piatto veramente ricco di gusto ma facile da preparare. Una ricetta comoda per tutti i giorni, ma anche per pranzi e occasioni speciali. Vediamo insieme il procedimento. IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 320 g dicorta (penne, rigatoni, fusilli)250 g di funghi misti surgelati100 g di pisellini primavera surgelati (o altri piselli)100 g di pancetta affumicata a cubetti70 ml di panna da cucina450 g di pomodorini in scatola1 tazzina di vino bianco secco40 g di parmigiano reggiano grattugiato½ cipolla mediaSale fino q.b.Olio evo q.b.Peperoncino piccante (facoltativo)1 ciuffetto di prezzemolo fresco Iniziamo la preparazione della portando sul fuoco una pentola piena d’acqua e attendete che arrivi ad ebollizione. Intanto tagliate mezza cipolla, mettete ...

