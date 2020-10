Niente CR7? Ci pensa Morata: super-doppietta e la Juve passa a Kiev (Di martedì 20 ottobre 2020) Da oggi Cristiano Ronaldo può guarire dal coronavirus con un po' più di calma. Perché nel cantiere aperto della Juventus una delle poche certezze è rappresentata proprio dal centravanti chiamato a sostituire momentaneamente CR7. Alvaro Morata fa respirare Andrea Pirlo nella notte di Kiev. La prima del 'Maestro' in coppa è vincente: la doppietta dello spagnolo nella ripresa, con una zampata in avvio e un colpo di testa preciso nel finale, permette alla Juve di iniziare con il piede giusto il cammino in Europa. Non sarà ancora spettacolare, ma almeno in coppa la Vecchia Signora ritrova solidità e compattezza. E tanto basta per iniziare l'avventura in Champions League nel migliore dei modi. Per il debutto europeo Pirlo limita al minimo gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Da oggi Cristiano Ronaldo può guarire dal coronavirus con un po' più di calma. Perché nel cantiere aperto dellantus una delle poche certezze è rappresentata proprio dal centravanti chiamato a sostituire momentaneamente. Alvarofa respirare Andrea Pirlo nella notte di. La prima del 'Maestro' in coppa è vincente: ladello spagnolo nella ripresa, con una zampata in avvio e un colpo di testa preciso nel finale, permette alladi iniziare con il piede giusto il cammino in Europa. Non sarà ancora spettacolare, ma almeno in coppa la Vecchia Signora ritrova solidità e compattezza. E tanto basta per iniziare l'avventura in Champions League nel migliore dei modi. Per il debutto europeo Pirlo limita al minimo gli ...

Perché nel cantiere aperto della Juventus una delle poche certezze è rappresentata proprio dal centravanti chiamato a sostituire momentaneamente CR7. Alvaro Morata fa respirare Andrea Pirlo nella ...

