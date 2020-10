Nessun medico riesce a dirle cosa ha | ma lei arriva alla diagnosi a 18 anni

CheHardship : RT @sadecesen_2016: Nella Protezione civile, non c'è più nessun medico. È gravissimo. - sadecesen_2016 : Nella Protezione civile, non c'è più nessun medico. È gravissimo. - ciclista52 : @zerymo @chiossimanuela2 Nessun medico prescrive controllo con le analisi della vit.D fondamentale - SieteCornuti : - ItalObserver : @PetrusPietro @editoreruggeri @IMoresi Nel mio ospedale interventi di chirurgia toracica e diagnostica oncologica i… -

Ultime Notizie dalla rete : Nessun medico

Il Messaggero

SARONNO – In questa seconda ondata di coronavirus, un ruolo centrale nel dibattito politico è rappresentato dall’app per il telefonino, “Immuni”: l’applicazione ...IL PROGRAMMATREVISO Non più di 34 ricoveri al giorno. È questo il tetto fissato per il pronto soccorso di Treviso. L'Usl della Marca ha definito criteri precisi per evitare situazioni ...