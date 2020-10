LIVE Sinner-Duckworth 1-0 | ATP Colonia II 2020 in DIRETTA | subito break per l’altoatesino

Leggi su oasport

(Di martedì 20 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-0 Secondo game a zero per40-0 Altro errore dell’australiano. 30-0 Finora un dominio assoluto. 1-0IMMEDIATO DI! 0-40tre palleper. 0-30 Errore dell’australiano. 0-15 Primo punto del match per- 18.19: Campo molto veloce quello di, che può sposarsi molto bene con le caratteristiche di Jannik. 18.17: Sulla carta il n.46 del mondo è favorito per questo incontro che lo vede confrontarsi con l’australiano (n.97 del ranking), entrato in tabellone da lucky loser, tenuto conto del ritiro del polacco Hubert Hurkacz. 18.15: Entrano in campo i due giocatori. Fase di ...