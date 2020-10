Covid, Conte: “Possibile prime dosi del vaccino a inizio dicembre. Per contenere la pandemia bisognerà aspettare la primavera” (Di martedì 20 ottobre 2020) La grande marcia per avere al più presto un vaccino prosegue. Come è ormai è noto molti candidati sono nella fase tre e alcuni hanno già inviato la documentazione alle agenzie del farmaco per l’analisi dei dati. Ed è questa accelerazione che permetterà di avere, in caso di risultati positivi e definitivi, un composto per la prevenzione di Covid in un tempo fino a pochi mesi fa inimmaginabile. “Se le ultime fasi di preparazione (il cosiddetto rolling value) del vaccino Oxford-Irbm Pomezia-Astrazeneca saranno completate nelle prossime settimane, le prime dosi saranno disponibili all’inizio di dicembre” ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Bruno Vespa per il libro in uscita ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) La grande marcia per avere al più presto unprosegue. Come è ormai è noto molti candidati sono nella fase tre e alcuni hanno già inviato la documentazione alle agenzie del farmaco per l’analisi dei dati. Ed è questa accelerazione che permetterà di avere, in caso di risultati positivi e definitivi, un composto per la prevenzione diin un tempo fino a pochi mesi fa inimmaginabile. “Se le ultime fasi di preparazione (il cosiddetto rolling value) delOxford-Irbm Pomezia-Astrazeneca saranno completate nelle prossime settimane, lesaranno disponibili all’di” ha detto il presidente del Consiglio Giuseppea Bruno Vespa per il libro in uscita ...

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 18 ottobre 2020 sulle misure per il contrasto e il contenimen… - matteograndi : Stasera alle ore 19, dopo una lunga attesa, torna: GIUSEPPE CONTE - LA SERIE da un’idea di Rocco Casalino TRAMA:… - Agenzia_Ansa : ??Conte: 'I sindaci possono chiudere le piazze. Una settimana alle palestre per allinearsi a protocolli. Attività di… - spocchianerazz1 : RT @pietroraffa: ??++ Covid: Conte, possibili prime dosi vaccino inizio dicembre ++ (ANSA) - Guido95667058 : È da quasi un anno che non posso entrare nelle aule per fare esami e seguire lezioni in presenza. Vedere gli spazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Conte Covid: Conte, possibili prime dosi del vaccino ad inizio dicembre - Politica Agenzia ANSA Modena Chiusura a mezzanotte, la rabbia dei locali: «Così perdiamo il 50%»

Sono queste le principali novità sulla ristorazione contenute nel nuovo Dpcm presentato domenica dal premier Conte ... che nel periodo pre-Covid arrivava a contenere fino a 500 persone ...

Coronavirus, Conte: 'Prime dosi del vaccino a inizio dicembre' | Pregliasco: 'In Lombardia situazione esplosiva'

LOms: Impennata dei casi in Europa anche per errori sulla quarantena . Aumentano i contagi in America Latina e Stati Uniti. Gli esperti: Siamo ancora in una fase decisamente acuta . Per il premier Giu ...

Sono queste le principali novità sulla ristorazione contenute nel nuovo Dpcm presentato domenica dal premier Conte ... che nel periodo pre-Covid arrivava a contenere fino a 500 persone ...LOms: Impennata dei casi in Europa anche per errori sulla quarantena . Aumentano i contagi in America Latina e Stati Uniti. Gli esperti: Siamo ancora in una fase decisamente acuta . Per il premier Giu ...