Così una scuola di Napoli continua la didattica per i bambini disabili (Di martedì 20 ottobre 2020) Alcuni giorni fa, l’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca, che prevede la chiusura di tutti gli istituti scolastici, ha creato scompiglio e disordine nella vita delle famiglie campane che, nel giro di pochissimi giorni le stesse, hanno dovuto riorganizzare la quotidianità a fronte della decisione presa. La campanella, quindi, smetterà di suonare fino al 30 ottobre, un dato di fatto che però non ha tenuto conto delle difficoltà dei genitori nel riorganizzare le loro giornate. Certo c’è la didattica a distanza, ma il problema che non può essere ignorato è quello che riguarda i bambini con disabilità e il fatto che mamma e papà non hanno le competenze necessarie per gestire il tutto da casa. Così, da questa consapevolezza è nata la richiesta di ... Leggi su dilei (Di martedì 20 ottobre 2020) Alcuni giorni fa, l’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca, che prevede la chiusura di tutti gli istituti scolastici, ha creato scompiglio e disordine nella vita delle famiglie campane che, nel giro di pochissimi giorni le stesse, hanno dovuto riorganizzare la quotidianità a fronte della decisione presa. La campanella, quindi, smetterà di suonare fino al 30 ottobre, un dato di fatto che però non ha tenuto conto delle difficoltà dei genitori nel riorganizzare le loro giornate. Certo c’è laa distanza, ma il problema che non può essere ignorato è quello che riguarda icontà e il fatto che mamma e papà non hanno le competenze necessarie per gestire il tutto da casa. Così, da questa consapevolezza è nata la richiesta di ...

lauraboldrini : Ma veramente la nostra sanità non ha bisogno di risorse aggiuntive per offrire servizi migliori? A me sembra il con… - bendellavedova : In un momento così drammatico, #Conte in diretta Tv riesce a dire che prendere il #Mes comporterebbe nuove tasse o… - CdGherardesca : Quest'anno sono stato in Corea del Sud #PechinoExpress. ???? Abbiamo conosciuto una nazione votata al progresso ma co… - LucaFiorino24 : @Pol_Granata A me aveva scritto sabato 'speriamo di fare qualche game'. Ancora non è pronto mentalmente per tornei… - cincol : RT @Invisibile18: Ho una quarta di 25. Questa mattina in videolezione me ne trovo 30. - Ragazzi voi non siete iscritti a questa scuola! - N… -

Ultime Notizie dalla rete : Così una Triumph Group International guarda avanti e punta in alto Fortune Italia